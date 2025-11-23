Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desse sábado, 22, na rodovia do Café, que liga Cristais Paulista a Jeriquara. A Polícia Militar foi acionada após motoristas que passavam pelo local perceberem um veículo capotado às margens da pista.

O condutor perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia. Com isso, o carro saiu da pista e capotou.

Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista sofreu apenas escoriações leves e passa bem. Ele recebeu atendimento no local e não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.