23 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRÂNSITO

Motorista capota carro entre Cristais Paulista e Jeriquara

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Conseg Cristais Paulista
Carro tombado após capotamento na rodovia do Café
Carro tombado após capotamento na rodovia do Café

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desse sábado, 22, na rodovia do Café, que liga Cristais Paulista a Jeriquara. A Polícia Militar foi acionada após motoristas que passavam pelo local perceberem um veículo capotado às margens da pista.

O condutor perdeu o controle da direção enquanto trafegava pela rodovia. Com isso, o carro saiu da pista e capotou.

Apesar do susto e dos danos materiais, o motorista sofreu apenas escoriações leves e passa bem. Ele recebeu atendimento no local e não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, e as causas do acidente ainda serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários