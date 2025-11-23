Uma mulher de 66 anos foi ameaçada pelo sobrinho de 34 anos na noite desse sábado, 22, no bairro Bela Vista, em Pedregulho, na região de Franca, quando guardas civis flagraram o suspeito tentando arrombar o portão da casa da tia.

A vítima havia acionado a Guarda Civil Municipal diversas vezes ao longo do dia, relatando que o sobrinho permanecia diante do portão da residência proferindo ameaças contra ela e o marido. Segundo o boletim de ocorrência, ele costumava fugir para um matagal próximo sempre que a equipe chegava ao local. Na sexta-feira, 21, ela já havia registrado outra ocorrência e solicitado medidas protetivas por causa das intimidações constantes.

Por volta das 20h30, durante patrulhamento, a equipe encontrou o suspeito diante do imóvel tentando arrombar o portão. Ao perceber a viatura, ele correu novamente em direção ao matagal. Um dos guardas desembarcou e iniciou a perseguição a pé, alcançando-o. O homem resistiu, chegou a arremessar uma pedra contra o agente e não se intimidou mesmo após o disparo de taser, exigindo o uso de força física moderada e algemas para contê-lo. A tia estava abrigada na casa de uma vizinha no momento da chegada da equipe.