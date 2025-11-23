Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de sábado, 22, em Ituverava, na região de Franca, após o roubo de uma caminhonete cometido no Jardim Marajoara, quando duas pessoas armadas abordaram uma família e fugiram com o veículo.
O crime ocorreu quando a família estava em frente à casa de um parente e foi surpreendida por dois indivíduos que anunciaram o assalto e exigiram que todos saíssem do veículo, uma Chevrolet S10. Além da caminhonete, um celular e um tablet também foram levados.
A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências pela região. A equipe localizou a caminhonete em circulação e acompanhou o veículo até o momento em que o adolescente que a conduzia parou e foi abordado. Com ele, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. O segundo suspeito conseguiu fugir após pular da caminhonete em movimento.
O caso foi registrado em Franca, que determinou a apreensão do adolescente por ato infracional análogo a roubo majorado. Os aparelhos eletrônicos foram recuperados pela família, e o segundo envolvido segue sendo procurado pela Polícia Civil.
