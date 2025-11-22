Morreu em Franca, aos 68 anos, José Renato Matos, um dos fundadores do escotismo na cidade, nesta quinta-feira, 20. Ele deixa a mulher e uma filha.

Além de bancário, José Renato foi reconhecido por sua atuação no escotismo, sendo homenageado pelo grupo Circuito dos Antigos Escoteiros de Franca, que publicou uma mensagem de pesar em rede social.

"Meu irmão de armas e lenço partiu para o Grande Acampamento, a dor é grande, só quem perdeu um irmão amigo sabe. Senhores, estamos em guerra, fujam para as montanhas", diz a nota.