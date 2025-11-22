A Francana realizou o primeiro jogo-treino preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 nesta sexta-feira, 21, em Cristais Paulista, contra o I9 Academy, de Ribeirão Preto, e saiu vitoriosa. Ambos os times seguem na preparação para o início da “Copinha”.

O jogo foi composto por três tempos de 30 minutos, sem limite de substituições, para que ambos os treinadores pudessem utilizar todas as suas peças, com foco no desempenho de cada um.

"O objetivo dos amistosos é o mesmo que em jogo oficial, mas com foco na própria equipe e não no adversário do jogo-treino. Temos a análise coletiva no pós do que precisa melhorar: posicionamentos, focando no modelo de jogo, e também a análise individual", disse o treinador da Veterana, Lucas Bahia.