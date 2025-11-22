A Francana realizou o primeiro jogo-treino preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 nesta sexta-feira, 21, em Cristais Paulista, contra o I9 Academy, de Ribeirão Preto, e saiu vitoriosa. Ambos os times seguem na preparação para o início da “Copinha”.
O jogo foi composto por três tempos de 30 minutos, sem limite de substituições, para que ambos os treinadores pudessem utilizar todas as suas peças, com foco no desempenho de cada um.
"O objetivo dos amistosos é o mesmo que em jogo oficial, mas com foco na própria equipe e não no adversário do jogo-treino. Temos a análise coletiva no pós do que precisa melhorar: posicionamentos, focando no modelo de jogo, e também a análise individual", disse o treinador da Veterana, Lucas Bahia.
Lucas Bahia, que foi apresentado inicialmente como preparador físico, assumiu o posto de treinador após a saída do técnico português João Carlos Barros, que assinou com a equipe sergipana Desportiva Aracaju, ficando apenas oito dias, sendo três deles de trabalho na Francana.
A Veterana saiu com a vitória por 2 a 0 sobre o I9 Academy, com gols marcados por Matheus Policarpo e Allyson. A preparação da Francana segue para o campeonato de base, que começará em 2 de janeiro. A cidade é uma das sedes da competição.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.