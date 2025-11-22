22 de novembro de 2025
Batida frontal destrói carros na rodovia Cândido Portinari

Por Laís Bachur | da Redação
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Carro com a frente completamente destruída após a colisão na rodovia Cândido Portinari
Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado, 22, na rodovia Cândido Portinari, entre Pedregulho e Rifaina. Dois carros ficaram completamente destruídos após uma colisão frontal causada, segundo testemunhas, por uma ultrapassagem em local proibido.

Um dos veículos tentou ultrapassar em trecho indevido da pista. No sentido contrário, vinha outro carro, conduzido corretamente, sem tempo para desviar. Com o impacto, os automóveis ficaram destruídos.

O motor do carro prata chegou a ser arrancado por inteiro e ficou caído no meio da pista, junto a outros destroços espalhados pela rodovia.

Apesar da gravidade e dos danos extremos, os dois condutores tiveram apenas escoriações. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram atendimento no local.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência. O caso deverá ser investigado.

