Um grave acidente foi registrado na manhã deste sábado, 22, na rodovia Cândido Portinari, entre Pedregulho e Rifaina. Dois carros ficaram completamente destruídos após uma colisão frontal causada, segundo testemunhas, por uma ultrapassagem em local proibido.

Um dos veículos tentou ultrapassar em trecho indevido da pista. No sentido contrário, vinha outro carro, conduzido corretamente, sem tempo para desviar. Com o impacto, os automóveis ficaram destruídos.

O motor do carro prata chegou a ser arrancado por inteiro e ficou caído no meio da pista, junto a outros destroços espalhados pela rodovia.