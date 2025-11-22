Um homem de 36 anos, identificado como Luciano de Azevedo, morreu após ser esfaqueado na tarde desta sexta-feira, 21, em Batatais, na região de Franca. Ele teria sido atacado por um jovem que, momentos antes, corria atrás dele armado com uma faca.
A Polícia Militar foi acionada com a denúncia de que um homem estaria perseguindo outro pela avenida Todos os Santos, próximo a um supermercado, enquanto segurava uma faca. Em seguida, moradores relataram que a vítima havia sido atingida por golpes.
Quando a viatura chegou ao local, nenhum dos envolvidos estava mais ali. Testemunhas informaram que Luciano foi socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, enquanto o agressor havia fugido a pé.
Os policiais iniciaram patrulhamento pela região e localizaram o suspeito, que foi detido e preso em flagrante.
Luciano chegou à unidade de saúde com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.
A Polícia Civil está investigando o que teria motivado e as circunstâncias do crime.
