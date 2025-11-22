O escritor, jurista e membro da Academia Francana de Letras, José Lourenço Alves, é o idealizador de dois dos mais recentes marcos culturais instalados em Franca: os monumentos dedicados a Zumbi dos Palmares e Carolina Maria de Jesus. Ambas as obras, doadas ao município pelo promotor de Justiça aposentado, foram produzidas por artistas e profissionais da cidade.

O primeiro monumento, em homenagem à Consciência Negra, foi inaugurado em 20 de novembro de 2023, na Praça Zumbi dos Palmares, e é assinado pelo artista plástico Marcos Mota.

Já o segundo, batizado de Portal da Carolina, foi instalado na Praça Carolina Maria de Jesus, em frente à antiga estação da Mogiana, e inaugurado oficialmente no Dia Da Consciência Negra, 20 de novembro.