O escritor, jurista e membro da Academia Francana de Letras, José Lourenço Alves, é o idealizador de dois dos mais recentes marcos culturais instalados em Franca: os monumentos dedicados a Zumbi dos Palmares e Carolina Maria de Jesus. Ambas as obras, doadas ao município pelo promotor de Justiça aposentado, foram produzidas por artistas e profissionais da cidade.
O primeiro monumento, em homenagem à Consciência Negra, foi inaugurado em 20 de novembro de 2023, na Praça Zumbi dos Palmares, e é assinado pelo artista plástico Marcos Mota.
Já o segundo, batizado de Portal da Carolina, foi instalado na Praça Carolina Maria de Jesus, em frente à antiga estação da Mogiana, e inaugurado oficialmente no Dia Da Consciência Negra, 20 de novembro.
A iniciativa partiu do próprio José Lourenço, que custeou parte da execução e mobilizou parceiros locais para tornar os projetos realidade. O corte da estrutura metálica foi feito pela empresa Gueraço, e a soldagem, na Tratomag. Já a remoção do canteiro e a construção da base foram realizadas com apoio técnico da Prefeitura de Franca, que também ficou responsável pelo transporte da peça. A arte gráfica que complementa o portal é assinada pelas artistas Michelle Campos e Tuanny Miller.
A proposta foi oficialmente acolhida pela administração municipal, sob decretos do prefeito Alexandre Ferreira (MDB), e recebeu apoio da Câmara Municipal, que aprovou a denominação da praça em homenagem à escritora Carolina Maria de Jesus.
Além do valor artístico, os monumentos simbolizam a importância da memória, da representatividade e da cultura local. “Foram projetos pensados com o coração e realizados com o apoio de pessoas que acreditam no poder transformador da arte”, destaca o escritor.
José Lourenço Alves
Natural de Botucatu (SP), mas com o título de Cidadão Francano desde 2023, José Lourenço Alves é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unaerp, mestre em Desenvolvimento Regional pela Uni-Facef e doutor em Promoção de Saúde pela Unifran. Promotor de Justiça aposentado, ele ocupa a cadeira nº 05 da Academia Francana de Letras, cujo patrono é Antônio Constantino.
Autor de obras que transitam entre a prosa, a poesia e o ensaio, José Lourenço publicou títulos como Compromisso e Realidade (2007), Nas Entrelinhas (2011), Liberdade – uma estória (2013), Cinquenta e seis (2020), Retrato Musical (2020), iSOLados reunidos (2022) e Liberdade de Expressão (2023). Também coordenou e participou das coletâneas Prosaversando – 25 anos da AFL (2021) e Contando quanto uma árvore conta (2022).
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.