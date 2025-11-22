22 de novembro de 2025
VILA SÃO SEBASTIÃO

Homem encontrado com fraturas some antes da chegada do Samu

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Local onde o homem foi encontrado; Samu fez buscas, mas não o encontrou
Um homem de 44 anos foi encontrado com ferimentos graves na manhã deste sábado, 22, na rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, em Franca. Segundo pedestres que passavam pelo local, ele estava caído no chão próximo a uma casa de carnes e apresentava sinais de fraturas nos braços.

As testemunhas contaram que o homem parecia desorientado e com dores intensas, incapaz de permanecer de pé. Preocupados com o estado dele, os pedestres acionaram imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No entanto, quando a equipe de emergência chegou ao endereço informado, não encontrou mais o homem. Populares relataram que ele teria levantado e ido embora sozinho, mesmo machucado, deixando o local sem receber qualquer tipo de atendimento médico.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do homem, nem sobre o que teria causado os ferimentos. A equipe do Samu chegou a fazer buscas pela região, mas não o localizou.

A orientação das autoridades é para que, caso ele seja novamente visto em condições de risco, a população acione o socorro imediatamente.

