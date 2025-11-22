Um homem de 44 anos foi encontrado com ferimentos graves na manhã deste sábado, 22, na rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, em Franca. Segundo pedestres que passavam pelo local, ele estava caído no chão próximo a uma casa de carnes e apresentava sinais de fraturas nos braços.

As testemunhas contaram que o homem parecia desorientado e com dores intensas, incapaz de permanecer de pé. Preocupados com o estado dele, os pedestres acionaram imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

No entanto, quando a equipe de emergência chegou ao endereço informado, não encontrou mais o homem. Populares relataram que ele teria levantado e ido embora sozinho, mesmo machucado, deixando o local sem receber qualquer tipo de atendimento médico.