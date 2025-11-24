Uma briga generalizada entre jovens em frente a um bar na avenida Champagnat, no Jardim Veneza, em Franca, nas primeiras horas da manhã do último sábado, 22, terminou com a intervenção da Polícia Militar, que precisou usar balas de borracha e bombas de gás para dispersar a multidão.
Vídeos feitos por frequentadores mostram gritos, empurrões e um grande tumulto na porta do estabelecimento. A confusão estendeu-se pelas calçadas e até para o meio da avenida.
A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. Segundo testemunhas, ao chegarem, os agentes se depararam com um grande grupo que se recusava a deixar o local e chegou a avançar na direção da equipe. Diante da resistência, os policiais utilizaram bombas de gás e balas de borracha para dispersar a aglomeração.
No mesmo local, no último domingo, 16, outra confusão já havia sido registrada. Durante uma briga, um dos jovens sacou uma arma e disparou para o alto, provocando tumulto e correria entre as pessoas que estavam na rua.
Em nota, a organização do bar informou que, na madrugada deste sábado, 22, não houve qualquer briga em frente o estabelecimento. Segundo a direção, houve apenas uma intervenção da Polícia Militar e da Guarda Municipal para dispersar populares que se aglomeravam na avenida. A casa reforça que essas pessoas que permanecem na via e causam tumultos não são clientes do bar.
A administração ressalta ainda que repudia qualquer forma de violência e que conta com uma equipe de 32 funcionários responsáveis pela segurança e organização interna do evento.
O bar também destacou que um maior efetivo policial na avenida ajudaria a conter as multidões que se formam no local. “A maioria das pessoas que ficam lá fora não são nossos clientes”, finaliza a nota.
A Polícia Militar foi contatada pela reportagem no sábado, 22, e domingo, 23, mas até a publicação deste texto, não havia se posicionado.
