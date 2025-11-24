Uma briga generalizada entre jovens em frente a um bar na avenida Champagnat, no Jardim Veneza, em Franca, nas primeiras horas da manhã do último sábado, 22, terminou com a intervenção da Polícia Militar, que precisou usar balas de borracha e bombas de gás para dispersar a multidão.

Vídeos feitos por frequentadores mostram gritos, empurrões e um grande tumulto na porta do estabelecimento. A confusão estendeu-se pelas calçadas e até para o meio da avenida.

A Polícia Militar foi acionada para controlar a situação. Segundo testemunhas, ao chegarem, os agentes se depararam com um grande grupo que se recusava a deixar o local e chegou a avançar na direção da equipe. Diante da resistência, os policiais utilizaram bombas de gás e balas de borracha para dispersar a aglomeração.