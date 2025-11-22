Ao menos três criminosos armados renderam funcionários durante um assalto a uma loja de importados na tarde desta sexta-feira, 21, no centro de Ipuã, na região de Franca. O crime aconteceu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando o primeiro criminoso entrou na loja na avenida Dona Tereza. Ele estava com a roupa de um usineiro da região. O indivíduo entrou e anunciou o roubo.

Com violência e ameaças, o segundo comparsa entrou e pediu que os clientes e uma funcionária colocassem o dinheiro e os celulares em mochilas.