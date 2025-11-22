22 de novembro de 2025
NA REGIÃO

Criminosos rendem funcionários em roubo a loja de celulares; VEJA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Criminosos durante roubo a loja de celulares em Ipuã
Criminosos durante roubo a loja de celulares em Ipuã

Ao menos três criminosos armados renderam funcionários durante um assalto a uma loja de importados na tarde desta sexta-feira, 21, no centro de Ipuã, na região de Franca. O crime aconteceu em plena luz do dia e foi registrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando o primeiro criminoso entrou na loja na avenida Dona Tereza. Ele estava com a roupa de um usineiro da região. O indivíduo entrou e anunciou o roubo.

Com violência e ameaças, o segundo comparsa entrou e pediu que os clientes e uma funcionária colocassem o dinheiro e os celulares em mochilas.

Na sequência, eles fogem pela vicinal Sergino Ribeiro de Mendonça, sentido Aparecida do Salto (SP).

Durante a fuga, o grupo abandonou um Fiat Uno que teria sido usado no crime. Também foram encontradas roupas utilizadas pelos suspeitos durante a ação.

Equipes da Polícia Militar de Miguelópolis, Ituverava e Guará fazem buscas pela região para localizar os criminosos, mas até o momento ninguém foi preso.

