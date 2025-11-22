Uma secretária de 48 anos foi agredida pelo namorado de 40 anos nesta sexta-feira, 21, em uma pensão na Vila Duque de Caxias, em Franca. O caso aconteceu após o homem afirmar que havia sido traído, desencadeando um surto de ciúmes. A vítima já possuía medida protetiva contra ele, mas havia voltado a encontrá-lo nos últimos dias.

A Polícia Militar foi acionada depois que a dona da pensão ouviu a briga e precisou intervir. Quando os policiais chegaram ao local, a mulher contou que o homem pegou seu celular, viu uma mensagem e entendeu que ela o traiu. Em seguida, partiu para cima da vítima, desferindo tapas no rosto e puxões de cabelo.

O suspeito negou todas as agressões, apesar de afirmar que havia sido traído. Ele mostrou machucados nos punhos e alegou que a mulher o havia agredido, mas no rosto dela havia marcas evidentes de violência.