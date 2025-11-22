22 de novembro de 2025
EM FRANCA

Duas pessoas ficam feridas após Fiorino bater em carro parado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Frente da Fiat Fiorino após a batida em Franca
Frente da Fiat Fiorino após a batida em Franca

Duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 21, após o carro em que estavam, uma Fiat Fiorino, bater na traseira de um carro estacionado na rua Afonso Pena, na Vila Formosa, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a Fiorino subiu a rua no sentido Parque São Jorge ao Jardim Guanabara. O motorista, por motivos a serem esclarecidos, foi direto no carro parado e bateu.

Com o impacto, a frente da Fiorino ficou completamente destruída e a traseira do carro de um trabalhador também.

O passageiro sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca. Já o motorista teve ferimentos leves.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

