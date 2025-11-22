Duas pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 21, após o carro em que estavam, uma Fiat Fiorino, bater na traseira de um carro estacionado na rua Afonso Pena, na Vila Formosa, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a Fiorino subiu a rua no sentido Parque São Jorge ao Jardim Guanabara. O motorista, por motivos a serem esclarecidos, foi direto no carro parado e bateu.

Com o impacto, a frente da Fiorino ficou completamente destruída e a traseira do carro de um trabalhador também.