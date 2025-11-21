A idosa que morreu no acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 21, nos fundos do Jardim Portinari, na região Norte de Franca, foi identificada como Maria das Dores Lopes de Souza, de 76 anos. Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente.

Segundo familiares, Maria das Dores era mãe da motorista de 55 anos que conduzia o carro no momento da queda. No veículo, também estava o neto da idosa, um menino de 10 anos, que é sobrinho da condutora e passava o feriado na casa da avó e da tia.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro desceu a rua. Não é possível ver o que acontece, mas o veículo desceu reto, em direção ao barranco de pouco mais de seis metros de altura. Com a queda, o carro capotou antes de parar no fim do barranco.