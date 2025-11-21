A idosa que morreu no acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 21, nos fundos do Jardim Portinari, na região Norte de Franca, foi identificada como Maria das Dores Lopes de Souza, de 76 anos. Uma câmera de segurança filmou o momento do acidente.
Segundo familiares, Maria das Dores era mãe da motorista de 55 anos que conduzia o carro no momento da queda. No veículo, também estava o neto da idosa, um menino de 10 anos, que é sobrinho da condutora e passava o feriado na casa da avó e da tia.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro desceu a rua. Não é possível ver o que acontece, mas o veículo desceu reto, em direção ao barranco de pouco mais de seis metros de altura. Com a queda, o carro capotou antes de parar no fim do barranco.
O corpo de "Dorinha", como era conhecida, ficou preso às ferragens e foi removido pelos bombeiros. A família informou que Maria das Dores morava em São Paulo (SP), mas estava em Franca havia pouco mais de um mês, na casa das filhas, após a morte do marido.
O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca e será velado neste sábado, 22, das 7h às 16h, na sala 1 do Velório Santo Agostinho. O sepultamento está previsto para ocorrer no mesmo local, no Cemitério Santo Agostinho.
A motorista e a criança seguem internadas na Santa Casa de Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.