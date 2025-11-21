Os pedágios da rodovia Cândido Portinari, que liga Franca a outras cidades do interior paulista, terão reajuste a partir da meia-noite deste domingo, 23.

A Arteris ViaPaulista anunciou nesta sexta-feira, 21, o aumento das tarifas nas praças de pedágio das rodovias sob sua concessão, incluindo a Anhanguera, a Cândido Portinari e a Antônio Machado Sant'Anna.

Na praça de Batatais (km 334), na rodovia Cândido Portinari, a tarifa para carros de passeio será de R$ 11,70 no pagamento manual e R$ 11,11 no automático; motocicletas pagarão R$ 5,80. Na praça de Restinga (km 374), também na Cândido Portinari, os valores serão os mesmos para carros e motos.