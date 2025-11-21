Os pedágios da rodovia Cândido Portinari, que liga Franca a outras cidades do interior paulista, terão reajuste a partir da meia-noite deste domingo, 23.
A Arteris ViaPaulista anunciou nesta sexta-feira, 21, o aumento das tarifas nas praças de pedágio das rodovias sob sua concessão, incluindo a Anhanguera, a Cândido Portinari e a Antônio Machado Sant'Anna.
Na praça de Batatais (km 334), na rodovia Cândido Portinari, a tarifa para carros de passeio será de R$ 11,70 no pagamento manual e R$ 11,11 no automático; motocicletas pagarão R$ 5,80. Na praça de Restinga (km 374), também na Cândido Portinari, os valores serão os mesmos para carros e motos.
O reajuste geral é de 5,17%, baseado no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado entre setembro de 2024 e setembro de 2025.
A concessionária destaca que o desconto de 5% para usuários de pagamento eletrônico continua válido e que, nas 11 praças da ViaPaulista, é possível utilizar o débito por aproximação (NFC) com smartphones ou smartwatches, sempre na modalidade débito, sem necessidade de inserir cartão ou senha.
Para consultar os valores de pedágio de cada praça da Arteris ViaPaulista, por tipo de veículo, basta clicar aqui.
