O retorno do ala-armador Georginho, somado à variedade de opções táticas, foi decisivo para a vitória do Sesi Franca Basquete sobre a Unifacisa, nesta quinta-feira, 20, em Campina Grande (PB). Após o jogo, o treinador Helinho Garcia destacou a importância do resultado e da atuação da equipe.

"Uma vitória muito importante e, além da vitória, a importância de ter o retorno do Georginho. O nosso plantel fica muito mais robusto, com mais opções táticas para a gente fazer variações", comentou.

Georginho retornou à equipe após se recuperar de uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda.