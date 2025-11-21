21 de novembro de 2025
NBB

'Vitória muito importante', diz Helinho após bater Unifacisa

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
O retorno do ala-armador Georginho, somado à variedade de opções táticas, foi decisivo para a vitória do Sesi Franca Basquete sobre a Unifacisa, nesta quinta-feira, 20, em Campina Grande (PB). Após o jogo, o treinador Helinho Garcia destacou a importância do resultado e da atuação da equipe.

"Uma vitória muito importante e, além da vitória, a importância de ter o retorno do Georginho. O nosso plantel fica muito mais robusto, com mais opções táticas para a gente fazer variações", comentou.

Georginho retornou à equipe após se recuperar de uma lesão muscular no músculo posterior da coxa esquerda.

Ainda no Nordeste do país, Helinho e o plantel voltaram suas atenções para o próximo compromisso, que será o Fortaleza Basquete Cearense, no domingo, 23, às 11h, em Fortaleza (CE), válido pelo NBB.

"Saímos daqui muito felizes pela vitória, mas, acima de tudo, muito confiantes também para que possamos ir para Fortaleza para fazer mais um grande jogo e, obviamente, buscar mais uma vitória", completou.

Com a vitória contra a Unifacisa, válida pela 11ª rodada do NBB, o Franca chega a oito vitórias e três derrotas, com 72,7% de aproveitamento, ocupando a 7ª posição na tabela de classificação. Já o Fortaleza está na 14ª posição, com três vitórias e seis derrotas.

