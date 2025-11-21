A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que o abastecimento de água em parte do município de Franca foi prejudicado nesta quinta-feira, 20. O motivo foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica no sistema de captação, o que paralisou a retirada de água bruta, o tratamento e o bombeamento para os reservatórios.

Segundo a companhia, os bairros das regiões central e Norte foram os mais afetados pela descontinuidade do serviço.

A concessionária explicou que a energia no local permanece instável e, por isso, a previsão é que o abastecimento seja normalizado apenas no decorrer desta sexta-feira, 21. A Sabesp solicitou que a população faça uso consciente da água armazenada nas caixas-d'água.

Moradores reclamam de "torneiras secas"