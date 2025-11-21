A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que o abastecimento de água em parte do município de Franca foi prejudicado nesta quinta-feira, 20. O motivo foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica no sistema de captação, o que paralisou a retirada de água bruta, o tratamento e o bombeamento para os reservatórios.
Segundo a companhia, os bairros das regiões central e Norte foram os mais afetados pela descontinuidade do serviço.
A concessionária explicou que a energia no local permanece instável e, por isso, a previsão é que o abastecimento seja normalizado apenas no decorrer desta sexta-feira, 21. A Sabesp solicitou que a população faça uso consciente da água armazenada nas caixas-d'água.
Moradores reclamam de "torneiras secas"
Nas regiões afetadas, a população já sente os impactos da falta d'água. Moradores relatam dificuldades para realizar tarefas básicas desde o início do dia.
Comércios da região central também enfrentaram problemas. "Tivemos que economizar o máximo possível na limpeza e no uso dos banheiros para não fechar as portas", comentou um comerciante local.
Canais de atendimento
Ocorrências e solicitações podem ser registradas nos canais oficiais da Sabesp:
- Telefone: 0800 055 0195 (ligação gratuita)
- WhatsApp: (11) 3388-8000
- Site: www.sabesp.com.br (Agência Virtual)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.