Moradores do Jardim São Domingos, na região Norte de Franca, estão amedrontados com a presença de um cachorro de grande porte solto nas imediações da rua Zuleica Lima Pucci. O animal, que circula próximo a uma escola e à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, tem avançado em pedestres e gerado temor na vizinhança.
Segundo relatos de vizinhos, a situação é recorrente. O caso mais grave envolveu uma criança que quase foi ferida. De acordo com testemunhas, o cão tentou morder a menina, que só se salvou porque conseguiu entrar rapidamente no carro de outro morador que passava pela rua no momento do ataque.
Rotina alterada pelo medo
A insegurança impediu até tarefas simples do dia a dia. Uma mãe relatou que a família não consegue mais sair a pé com o filho de apenas 1 ano.
"Eu não consigo passear com ele na rua. Meu marido ia ao mercado com meu filho no carrinho. Na hora que viu o cachorro, ele passou do lado e rosnou. Ele teve que voltar e pegar o carro", desabafou a moradora, cobrando segurança para transitar no bairro.
Suspeita de dono
Pelas características físicas — o animal aparenta ser uma mistura da raça Husky e não está sujo ou com aspecto de abandono —, os moradores acreditam que ele tenha dono. A suspeita é que o proprietário deixe o portão aberto ou solte o animal de propósito, sem ter ciência ou se importar com os ataques.
"Às vezes nem o dono sabe que isso está acontecendo, mas estamos cansados de ver o cachorro ir para cima de criança", afirmou uma moradora.
Perigo próximo à escola
Nesta terça-feira, 18, o animal foi novamente avistado, desta vez próximo a uma adega na mesma rua. A comunidade alerta que o cão parece ter um comportamento agressivo especificamente contra crianças ("territorial"), o que aumenta o risco devido à proximidade com a unidade escolar da região.
Os moradores pedem providências urgentes das autoridades para recolher o animal ou identificar o tutor antes que uma tragédia ocorra.
A equipe do portal GCN/Sampi entrou em contato com a Prefeitura de Franca, que informou que a equipe do Canil Municipal esteve no local e não localizou o cão agressivo.
