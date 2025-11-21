Moradores do Jardim São Domingos, na região Norte de Franca, estão amedrontados com a presença de um cachorro de grande porte solto nas imediações da rua Zuleica Lima Pucci. O animal, que circula próximo a uma escola e à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, tem avançado em pedestres e gerado temor na vizinhança.

Segundo relatos de vizinhos, a situação é recorrente. O caso mais grave envolveu uma criança que quase foi ferida. De acordo com testemunhas, o cão tentou morder a menina, que só se salvou porque conseguiu entrar rapidamente no carro de outro morador que passava pela rua no momento do ataque.

Rotina alterada pelo medo

A insegurança impediu até tarefas simples do dia a dia. Uma mãe relatou que a família não consegue mais sair a pé com o filho de apenas 1 ano.