21 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
SÃO DOMINGOS

Cão solto avança em pedestres e tenta morder criança em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Animal que aparenta ser uma mistura da raça Husky no bairro São Domingos, em Franca
Animal que aparenta ser uma mistura da raça Husky no bairro São Domingos, em Franca

Moradores do Jardim São Domingos, na região Norte de Franca, estão amedrontados com a presença de um cachorro de grande porte solto nas imediações da rua Zuleica Lima Pucci. O animal, que circula próximo a uma escola e à UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, tem avançado em pedestres e gerado temor na vizinhança.

Segundo relatos de vizinhos, a situação é recorrente. O caso mais grave envolveu uma criança que quase foi ferida. De acordo com testemunhas, o cão tentou morder a menina, que só se salvou porque conseguiu entrar rapidamente no carro de outro morador que passava pela rua no momento do ataque.

Rotina alterada pelo medo

A insegurança impediu até tarefas simples do dia a dia. Uma mãe relatou que a família não consegue mais sair a pé com o filho de apenas 1 ano.

"Eu não consigo passear com ele na rua. Meu marido ia ao mercado com meu filho no carrinho. Na hora que viu o cachorro, ele passou do lado e rosnou. Ele teve que voltar e pegar o carro", desabafou a moradora, cobrando segurança para transitar no bairro.

Suspeita de dono

Pelas características físicas — o animal aparenta ser uma mistura da raça Husky e não está sujo ou com aspecto de abandono —, os moradores acreditam que ele tenha dono. A suspeita é que o proprietário deixe o portão aberto ou solte o animal de propósito, sem ter ciência ou se importar com os ataques.

"Às vezes nem o dono sabe que isso está acontecendo, mas estamos cansados de ver o cachorro ir para cima de criança", afirmou uma moradora.

Perigo próximo à escola

Nesta terça-feira, 18, o animal foi novamente avistado, desta vez próximo a uma adega na mesma rua. A comunidade alerta que o cão parece ter um comportamento agressivo especificamente contra crianças ("territorial"), o que aumenta o risco devido à proximidade com a unidade escolar da região.

Os moradores pedem providências urgentes das autoridades para recolher o animal ou identificar o tutor antes que uma tragédia ocorra.

A equipe do portal GCN/Sampi entrou em contato com a Prefeitura de Franca, que informou que a equipe do Canil Municipal esteve no local e não localizou o cão agressivo.

