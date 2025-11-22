A agenda cultural e esportiva de Franca está repleta de atrações neste fim de semana. A programação da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura destaca as finais da Copa de Futebol de Base, jogos decisivos do Varzeano, além de música ao vivo e atividades de ecoturismo.
Decisões no futebol
Este sábado, 22, será marcado por decisões nas categorias de base e jogos importantes no amador.
Copa de Futebol de Base (local: Campo do Champagnat). As finais das categorias menores acontecem na manhã deste sábado:
- 9h (Sub-15 - Prata): Internacional Preto x Boca Júnior Brasil
- 10h (Sub-13 - Bronze): Boca Júnior Brasil x Escola Palmeirinhas
Campeonato Varzeano (Local: Campo do Palmeirinhas). No período da tarde, o destaque fica para a Série A e o Sub-20:
- 13h30 (Sub-20): Ratata-ta x Miramontes
- 15h30 (Série A - Principal): Ratata-ta x Vila Tião
Música em todos os cantos
O projeto que leva artistas locais a espaços públicos segue até domingo, 23. Veja abaixo:
- Sábado: Artur Canto no Poliesportivo, das 9h às 11h.
- Domingo: Eduardo Ribeiro no Poliesportivo, das 9h às 11h.
Caminhada
Para quem gosta de atividades ao ar livre, há opções:
Caminhada Rural (no domingo): saída às 7h30 (concentração 7h15) na rua Arthur Batista Ramos, s/n, na Chácara Vó Mary. O percurso seguirá pela trilha Vó Mary, na região da estrada Franca-Ribeirão Corrente.
Vôlei adaptado
A secretaria promove, neste sábado, o Festival de Vôlei Adaptado no ginásio do Leporace. O evento começa às 8h e deve reunir mais de 100 atletas a partir de 45 anos, integrantes dos núcleos esportivos da Prefeitura.
Parques de Franca também são opções
O Parque de Exposições "Fernando Costa" terá a tradicional Feira da Fraternidade até domingo, com praça de alimentação e venda de produtos a preços acessíveis, como roupas, sapatos, acessórios, artesanato e bolsas. Toda a verba arrecadada é repassada diretamente para as 15 entidades assistenciais que participam e organizam a feira. O espaço estará aberto a partir das 6 horas todos os dias.
O Jardim Zoobotânico, no City Petrópolis, estará aberto das 7h30 às 16h30. Já o Complexo Poliesportivo, Caxambu e Parque dos Trabalhadores funcionarão das 6 às 20 horas no sábado e domingo.
O Parque dos Trabalhadores, localizado na Alameda Vicente Leporace, 307, no Parque dos Pinhais, receberá neste domingo, a partir das 15 horas, o 1º Sarau Literário na Floresta, em que escritores poderão recitar seus trabalhos ou declamar poesias e textos de preferência. A entrada é gratuita e quem desejar compartilhar arte poderá se inscrever clicando aqui.
