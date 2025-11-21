Franca realiza neste domingo, 23, a 6ª etapa da Corrida Franca Run. O evento, que conta com a parceria do Instituto Três Colinas de Esporte, deve reunir 800 corredores com largada marcada para as 7h30, no Poliesportivo.
Os atletas enfrentarão percursos de 5 km e 10 km. O trajeto passará por vias do Parque Universitário, abrangendo a Rua Dra. Marília Murta Vieira e as avenidas Alfredo Tosi, Sapateiros, Armando Sales Oliveira e terminando na Alfio Benedini. Haverá postos de hidratação ao longo do caminho.
Retirada de kits
A retirada dos kits começa nesta sexta-feira. O kit é composto por camiseta, chip de cronometragem, número de peito personalizado e medalha de participação.
Os participantes são convidados a doar voluntariamente 1 litro de leite, que será destinado a instituições assistenciais da cidade.
A entrega ocorre no Poliesportivo (rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso):
- Sexta-feira: Das 17h às 20h.
- Sábado: Das 9h às 13h.
Para retirar, é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante da inscrição original (QR CODE). A retirada por terceiros exige autorização por escrito do atleta.
Vagas remanescentes (Xepa)
Para quem não conseguiu se inscrever, haverá uma última chance. A organização informou que, após as 13h de sábado, 22, caso restem kits não retirados pelos titulares, eles serão disponibilizados ao público geral. A distribuição será feita mediante senhas por ordem de chegada.
Premiação e regras
Os cinco primeiros colocados de cada categoria (masculino e feminino) e distância (5 e 10 km) serão premiados com troféus.
A idade mínima para participação é de 16 anos. Atletas menores de 18 anos só poderão correr mediante apresentação de autorização por escrito, com firma reconhecida, assinada pelo responsável legal (acompanhada de cópia do documento do responsável).
