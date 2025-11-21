Franca realiza neste domingo, 23, a 6ª etapa da Corrida Franca Run. O evento, que conta com a parceria do Instituto Três Colinas de Esporte, deve reunir 800 corredores com largada marcada para as 7h30, no Poliesportivo.

Os atletas enfrentarão percursos de 5 km e 10 km. O trajeto passará por vias do Parque Universitário, abrangendo a Rua Dra. Marília Murta Vieira e as avenidas Alfredo Tosi, Sapateiros, Armando Sales Oliveira e terminando na Alfio Benedini. Haverá postos de hidratação ao longo do caminho.

Retirada de kits

A retirada dos kits começa nesta sexta-feira. O kit é composto por camiseta, chip de cronometragem, número de peito personalizado e medalha de participação.