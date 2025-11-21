O fim de semana em Franca será marcado por uma virada no tempo. Depois do calor e do tempo seco previstos para esta sexta-feira, 21, o Climatempo prevê o retorno da chuva no sábado, 22, com alerta de temporal no domingo, 23.
Segundo o instituto, esta sexta-feira será de "sol com muitas nuvens à tarde e à noite". A temperatura mínima deve atingir 18°C e a máxima pode chegar a 32°C, por volta das 14h. Não chove.
A mudança começa no sábado. O sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas já há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No entanto, o volume de chuva previsto é pequeno, apenas 1 milímetro. Os termômetros oscilarão entre 21°C e 30°C.
A atenção deve ser redobrada no domingo. O dia começa com sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva previstas para o fim da manhã e a tarde. A situação se agrava à noite, com previsão de temporal. Estão previstos 20,8 milímetros de chuva para o dia. A mínima esperada é de 18°C e a máxima de 29°C.
Caso a previsão se concretize, a chuva seguirá até segunda-feira, quando deve chegar a 10,5 milímetros, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.
