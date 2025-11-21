O fim de semana em Franca será marcado por uma virada no tempo. Depois do calor e do tempo seco previstos para esta sexta-feira, 21, o Climatempo prevê o retorno da chuva no sábado, 22, com alerta de temporal no domingo, 23.

Segundo o instituto, esta sexta-feira será de "sol com muitas nuvens à tarde e à noite". A temperatura mínima deve atingir 18°C e a máxima pode chegar a 32°C, por volta das 14h. Não chove.

A mudança começa no sábado. O sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas já há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. No entanto, o volume de chuva previsto é pequeno, apenas 1 milímetro. Os termômetros oscilarão entre 21°C e 30°C.