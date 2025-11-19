Um motorista capotou o carro na noite desta terça-feira, 18, após tentar desviar de uma vaca que apareceu repentinamente no KM-10 da rodovia Manuel Carrijo, em Cristais Paulista, na região de Franca.

A Polícia Militar foi acionada por pessoas que passavam pelo trecho e encontraram o veículo às margens da rodovia. A ambulância municipal já prestava apoio às vítimas quando os policiais chegaram.

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas sofreu ferimentos leves e foi levada por conhecidos para atendimento médico antes da chegada das equipes.