O volante Geovane Batista de Faria, de 36 anos, que começou a carreira na Francana, comemorou o acesso à Série A pelo Coritiba, que retorna à elite do Brasileiro após dois anos. Com a família morando em Ribeirão Corrente, na região de Franca, atleta atuou pela Veterana entre 2005 e 2008.
Ainda no sub-20, ele foi emprestado ao Cruzeiro, retornando à Veterana em 2007. No ano seguinte, ele foi negociado com o Goiás. Depois disso, ele passou por outros clubes ao longo de sua carreira, entre eles Cuiabá, Vila Nova, ASA, CSA, Novorizontino, e agora está no Coritiba.
Geovane concedeu entrevista exclusiva ao GCN/Sampi, contando um pouco de sua temporada e do acesso com a equipe paranaense com uma rodada de antecedência da final da competição. Ele destacou a mescla de jogadores jovens e experientes, que resultou no acesso do Coxa.
"Não tivemos um começo de ano muito bom. Não conseguimos chegar à final do estadual, caímos na primeira fase da Copa do Brasil. Era um elenco que ainda vinha com os resquícios do ano passado, que não foi bom. Então, foi um elenco que foi se moldando durante o ano. E, graças a Deus, nós realmente nos fechamos no início do Brasileiro, realmente nos fechamos e focamos no objetivo principal, que era o acesso à Série A do Brasileiro, e graças a Deus conseguimos um elenco bem qualificado", disse Geovane.
O Coritiba está a um empate de se sagrar campeão da Série B, sem depender de ninguém. A equipe enfrentará o rebaixado Amazonas neste domingo, 23, às 16h30, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM). O outro postulante ao título é justamente o maior rival: o Athletico Paranaense, que está três pontos atrás e enfrentará o América-MG também neste domingo, às 16h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
"Batendo na trave"
O jogador lembrou que, nas últimas temporadas, vinha “batendo na trave”, sempre muito perto do acesso — especialmente com o Novorizontino, em 2023 e 2024. "Eu estava precisando desse acesso. Acho que isso coroa o trabalho feito durante todo o ano, durante toda a temporada".
"Eu sou um cara que me dedico muito, levo muito a sério a minha profissão. Tudo que Deus tem feito por mim, então eu tenho sempre que fazer o meu melhor no dia a dia, dentro de campo, no clube, em casa também, me cuidando, me alimentando bem, dormindo cedo", completou.
Apoio familiar
Geovane agradeceu à família — ao pai, Ademir Faria, que jogou futebol amador; ao irmão, Éder, que também atuou como profissional, inclusive pela Francana; e à sua mulher, que o acompanhou em toda a carreira. Todos estavam no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), no empate por 0 a 0 entre o Coritiba e o Athletic, no sábado, 15, que garantiu o acesso do Coxa-Branca à Série A de 2026.
"Realmente foi um momento muito feliz, de muita alegria. Eles voltaram felizes para Ribeirão Corrente. Meu irmão, todos conhecem, foi profissional. Meu pai também joga bola até hoje, com a idade que ele tem. Sempre torceram muito por mim. Minha mãe também sempre torceu muito por mim. Minha mulher, que está comigo no dia a dia", disse.
Carinho com a Francana
O jogador também falou com carinho da Francana, onde começou sua carreira. "A Francana foi onde tudo começou. Conheci grandes pessoas. Tenho amizade ainda com alguns ex-atletas, jogadores que passavam por ali. Foi um momento muito bom mesmo, onde aprendi bastante coisa".
Gostaria de agradecer muito ao Wantuil Rodrigues (treinador), que é uma pessoa que me ajudou bastante neste tempo de Francana. Eu conheci vários treinadores, mas ele realmente foi quem fez a diferença. Então, gostaria de mandar um abraço enorme para ele, pois ele faz parte de toda esta minha caminhada. Ele sempre me apoiou bastante. Uma pessoa séria, de caráter, que sempre quer o melhor do profissional", completou.
Futuro
Geovane ainda não sabe quais serão os próximos passos da carreira, mas diz estar em paz com o que Deus reserva para ele. O volante também agradeceu ao técnico Mozart, com quem já havia trabalhado no CSA.
"Ainda não sei meu futuro, ainda está em aberto, mas eu creio que Deus tem o melhor para mim. Se for para continuar aqui ou se for para ir para outro lugar, eu sei que a vontade de Deus é boa. Eu estou em paz, é terminar a temporada, descansar um pouco e aí o que tiver que ser, será, continuando aqui ou não. Agora é esperar passar esta semana, descansar e aí vamos ver o que será do nosso futuro", finalizou.
