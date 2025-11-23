O volante Geovane Batista de Faria, de 36 anos, que começou a carreira na Francana, comemorou o acesso à Série A pelo Coritiba, que retorna à elite do Brasileiro após dois anos. Com a família morando em Ribeirão Corrente, na região de Franca, atleta atuou pela Veterana entre 2005 e 2008.

Ainda no sub-20, ele foi emprestado ao Cruzeiro, retornando à Veterana em 2007. No ano seguinte, ele foi negociado com o Goiás. Depois disso, ele passou por outros clubes ao longo de sua carreira, entre eles Cuiabá, Vila Nova, ASA, CSA, Novorizontino, e agora está no Coritiba.

Geovane concedeu entrevista exclusiva ao GCN/Sampi, contando um pouco de sua temporada e do acesso com a equipe paranaense com uma rodada de antecedência da final da competição. Ele destacou a mescla de jogadores jovens e experientes, que resultou no acesso do Coxa.