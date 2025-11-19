Um idoso de 68 anos, morador do bairro City Petrópolis, ficou ferido após cair de cerca de 4 metros de altura, enquanto realizava um reparo no telhado de casa, no início da tarde desta quarta-feira, 19.
Ele estava no alto da residência fazendo um conserto, quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo. A vítima caiu em pé e imediatamente começou a sentir fortes dores no pé direito.
A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada pelos próprios parentes, que prestaram os primeiros socorros até a chegada dos profissionais.
O morador foi encaminhado ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, para realização de exames de raio-x. Caso seja confirmada alguma fratura, ele será transferido para a Santa Casa de Franca para atendimento especializado.
