Um idoso de 68 anos, morador do bairro City Petrópolis, ficou ferido após cair de cerca de 4 metros de altura, enquanto realizava um reparo no telhado de casa, no início da tarde desta quarta-feira, 19.

Ele estava no alto da residência fazendo um conserto, quando perdeu o equilíbrio e acabou caindo. A vítima caiu em pé e imediatamente começou a sentir fortes dores no pé direito.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada pelos próprios parentes, que prestaram os primeiros socorros até a chegada dos profissionais.