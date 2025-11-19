Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed em Ribeirão Preto, o monsenhor José Geraldo Segantin, de 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, gravou uma mensagem agradecendo o apoio recebido de fiéis, amigos, familiares e da equipe médica nesta quarta-feira, 19.

O padre está internado desde o dia 9 de novembro, quando passou mal durante a missa por complicações de pancreatite.

“Não vou falar sobre a palavra de Deus do dia, mas, ao contrário, vou falar uma palavra nascida do meu coração. Gratidão pelas orações, pela amizade, pelos sacrifícios. Soube de pessoas fazendo jejum, celebrações especiais, vigílias diante do Santíssimo Sacramento, orações particulares em diversos horários, até de madrugada na própria casa”, disse José Geraldo.

"Progredindo muito bem"