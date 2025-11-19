Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed em Ribeirão Preto, o monsenhor José Geraldo Segantin, de 66 anos, reitor do Santuário Diocesano Santo Antônio, de Franca, gravou uma mensagem agradecendo o apoio recebido de fiéis, amigos, familiares e da equipe médica nesta quarta-feira, 19.
O padre está internado desde o dia 9 de novembro, quando passou mal durante a missa por complicações de pancreatite.
“Não vou falar sobre a palavra de Deus do dia, mas, ao contrário, vou falar uma palavra nascida do meu coração. Gratidão pelas orações, pela amizade, pelos sacrifícios. Soube de pessoas fazendo jejum, celebrações especiais, vigílias diante do Santíssimo Sacramento, orações particulares em diversos horários, até de madrugada na própria casa”, disse José Geraldo.
"Progredindo muito bem"
Primeiramente, o padre foi internado no Hospital São Joaquim/Unimed, em Franca. No dia 12 de novembro, ele foi transferido para Ribeirão Preto para ser acompanhado por um médico especialista.
"Eu posso dizer que estou progredindo muito bem. Eles fazem a coleta de sangue aqui às 5h. Entre 7h30 e 8h, o médico responsável pelo pâncreas entra no quarto e relata como estão os meus exames. Ele está super satisfeito com os meus exames. Eu estou progredindo muito bem".
O monsenhor também pediu orações contínuas e agradeceu o carinho recebido. "Peço que continuem rezando. Agradeço muito o carinho oracional de cada um, que expressa amizade, sinceridade e valoriza também a minha pessoa, o meu ministério, valorizando a nossa Igreja".
Por fim, José Geraldo solicitou que não sejam enviados agradecimentos para evitar ansiedade. "Vou tomar a liberdade de pedir o seguinte: não precisam agradecer, porque não é toda hora que eu tenho força para ficar lendo todas as inúmeras mensagens que eu recebi. Muito obrigado, não é orgulho, é apenas um pedido neste momento mais delicado que estou vivendo, para que eu também não fique ansioso."
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.