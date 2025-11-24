A família Donadelli, uma das mais tradicionais de Franca, transformou a dor da perda em uma emocionante celebração de vida e sabor. A obra “Com açúcar, com afeto (e uma pitada de sal)” acaba de ser lançada para eternizar o legado culinário e humano de Maria Luiza Junqueira Donadelli, uma figura central de afeto, acolhimento e generosidade na comunidade francana.
Idealizado por seu marido, Jorge Donadelli, junto aos filhos Sabina, Carol e Jorgito, o livro ganhou um significado ainda mais profundo após o recente falecimento de Maria Luiza. Organizado pela nutricionista Sabina Donadelli, o projeto se tornou uma poderosa homenagem à matriarca, preservando intactos os sabores e a alma da sua culinária.
“A cozinha da mamãe sempre foi o coração da casa. Organizar este livro foi eternizar o sabor, o cuidado e o amor que ela nos ensinou. É a forma que encontramos de manter sua presença viva em cada receita”, revela Sabina.
Um legado de afeto à mesa
Muito além de um simples livro de receitas, a publicação é um registro afetuoso de quase um século de tradição, reunindo histórias, rituais e os momentos vividos na tradicional cozinha de Maria Luiza, berço de pães de fim de semana, salgados de encontros e doces inesquecíveis.
A nutricionista Sabina assumiu a missão de converter as antigas medidas da mãe - como “um pires de manteiga” ou “uma lata de leite” - para padrões contemporâneos, garantindo que o sabor e o modo de preparo, conhecidos por toda a família e amigos de Franca, fossem mantidos.
A obra conta com prefácios de peso, assinados pela jornalista e escritora Sonia Machiavelli e por José Luiz Alvim Borges, presidente da Academia Brasileira de Gastronomia. Além disso, textos emocionantes de Jorge, Carol, Jorgito, Emerson Drigo e Rodrigo complementam a homenagem.
O primeiro lançamento acontecerá em São Paulo nesta segunda-feira, 24. Em seguida, a família prepara um evento especial na cidade natal, Franca, cenário das principais memórias afetivas que inspiraram cada página do livro.
