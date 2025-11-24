A família Donadelli, uma das mais tradicionais de Franca, transformou a dor da perda em uma emocionante celebração de vida e sabor. A obra “Com açúcar, com afeto (e uma pitada de sal)” acaba de ser lançada para eternizar o legado culinário e humano de Maria Luiza Junqueira Donadelli, uma figura central de afeto, acolhimento e generosidade na comunidade francana.

Idealizado por seu marido, Jorge Donadelli, junto aos filhos Sabina, Carol e Jorgito, o livro ganhou um significado ainda mais profundo após o recente falecimento de Maria Luiza. Organizado pela nutricionista Sabina Donadelli, o projeto se tornou uma poderosa homenagem à matriarca, preservando intactos os sabores e a alma da sua culinária.

“A cozinha da mamãe sempre foi o coração da casa. Organizar este livro foi eternizar o sabor, o cuidado e o amor que ela nos ensinou. É a forma que encontramos de manter sua presença viva em cada receita”, revela Sabina.

Um legado de afeto à mesa