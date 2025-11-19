A Polícia Civil coletou nesta quarta-feira, 19, materiais de um segundo suspeito pela morte da menina Ana Alice Santos França, de 11 anos, em Serrana, a cerca de 90 km de Franca. A identificação desse novo investigado não foi divulgada. As amostras foram enviadas para análise e podem ajudar a esclarecer o crime, que inicialmente foi tratado como suicídio, mas passou a ser investigado como estupro de vulnerável e morte suspeita.

O padrasto da vítima, Douglas Junior Nogueira, de 32 anos, continua preso desde sábado, 15, e segue como suspeito. Ele já teve sangue, roupas íntimas e escovas dentais coletados anteriormente para exames, mas os resultados ainda não ficaram prontos. Até o momento, não há previsão para a conclusão dos laudos.

O material encontrado no corpo da menina, semelhante a sêmen, foi encaminhado nesta quarta-feira, 19, para análise detalhada. Agora, com as novas coletas feitas em mais um suspeito, a polícia amplia o cruzamento de informações para determinar responsabilidades.

Caso chocou a região