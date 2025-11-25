25 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CELEBRAÇÃO

Sesc Franca realiza sarau em homenagem ao aniversário da cidade

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ricardo Ferreira/Sesc
Carlos de Assumpção participa do sarau
Carlos de Assumpção participa do sarau

O Sesc Franca recebe, nesta quarta-feira, 26, às 19h30, o sarau “O Canto da Nossa Terra”, uma homenagem antecipada ao aniversário de Franca, celebrado no dia 28. A proposta do encontro é reverenciar nomes que contribuíram para moldar a identidade cultural da cidade por meio da poesia, da música e da memória afetiva construída ao longo de décadas.

Com roteiro de Luiz Cruz de Oliveira e produção da Cia Maracacá Produções Culturais e Educacionais, o evento destaca escritores e poetas francanos ou que escolheram Franca como morada, entre eles Ygino Rodrigues, Josapha Guimarães França, Regina Helena Bastianini, Luiz Cruz de Oliveira e Carlos de Assumpção.

A noite também fará uma homenagem especial aos Seresteiros de Franca, cujas composições marcaram gerações e ajudaram a consolidar a cidade como a tradicional “terra da seresta”.

Entre os artistas confirmados, estão nomes como os músicos Toninho Soncini, Adilson Franzin, Anderson Garcia e Camila Bastianini; as declamadoras Giovana Freitas e Lucineia de Paula; além da participação especial do grupo Rosas da Mata.

Com poesia, música e memórias compartilhadas, o Sarau “O Canto da Nossa Terra” promete envolver o público em uma atmosfera de pertencimento e celebração cultural. A entrada é gratuita.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários