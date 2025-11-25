O Sesc Franca recebe, nesta quarta-feira, 26, às 19h30, o sarau “O Canto da Nossa Terra”, uma homenagem antecipada ao aniversário de Franca, celebrado no dia 28. A proposta do encontro é reverenciar nomes que contribuíram para moldar a identidade cultural da cidade por meio da poesia, da música e da memória afetiva construída ao longo de décadas.

Com roteiro de Luiz Cruz de Oliveira e produção da Cia Maracacá Produções Culturais e Educacionais, o evento destaca escritores e poetas francanos ou que escolheram Franca como morada, entre eles Ygino Rodrigues, Josapha Guimarães França, Regina Helena Bastianini, Luiz Cruz de Oliveira e Carlos de Assumpção.

A noite também fará uma homenagem especial aos Seresteiros de Franca, cujas composições marcaram gerações e ajudaram a consolidar a cidade como a tradicional “terra da seresta”.