JD. PAULISTANO

Traficante urina dentro de viatura da PM após ser preso em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lais Bachur/GCN
Traficante faz xixi dentro da viatura da polícia militar
Um homem de 48 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira, 19, no Jardim Paulistano, em Franca. Durante o trajeto até a delegacia, ele urinou na viatura da Polícia Militar.

Segundo a PM, denúncias anônimas indicavam que o suspeito estava vendendo drogas no bairro. Os policiais localizaram o homem e, durante a abordagem, encontraram com ele porções de crack e cocaína já prontas para a venda, dentro de um "potinho" de vitamina C.

Após a prisão, o traficante foi colocado na viatura para ser levado à CPJ de Franca. No caminho, ele urinou no veículo policial, obrigando os agentes a interromper o trajeto e levá-lo ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" para avaliação médica. O médico constatou que o homem estava bem de saúde.

Ele foi então apresentado na delegacia e, após os procedimentos legais, encaminhado à Cadeia de Franca, no Jardim Guanabara. O suspeito já possui várias passagens pelo mesmo crime e agora permanece à disposição da Justiça.

