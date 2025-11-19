Uma boiada invadiu as ruas do bairro Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca, gerando preocupação e perigo. A cena foi flagrada na manhã desta quarta-feira, 19.

O morador do bairro, Edson Ramos, de 62 anos, deparou-se com os animais andando na rua Capitão Fernando Pereira, onde mora, ao sair de casa pela manhã, por volta das 8h. “Eu estava saindo para levar minha mãe ao médico e me deparei com uma boiada, com cerca de 10 cabeças de gado, transitando tranquilamente no meio da rua, causando transtorno. É uma rua movimentada e poderia até causar acidentes”, disse o aposentado, que gravou um vídeo da boiada.

Edson acredita que o gado provavelmente pertence a alguma propriedade próxima da região. “A gente espera que alguém tome providências para esse tipo de coisa que está acontecendo com frequência, não só aqui como em várias partes da cidade. Isso é muito perigoso, tanto para o animal quanto para as pessoas em caso de acidente.”

Serviço de Recolha acionado