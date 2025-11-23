O voluntário Samuel Silveira Lucas, popularmente conhecido em Franca como Palhaço Gambiarra, uniu forças com o parceiro Patrick Andrade para lançar uma nova ação social na cidade: o "Projeto Luz".

Conhecido por realizar trabalhos voluntários em hospitais e ações sociais, Samuel decidiu ampliar a atuação neste fim de ano. A meta da dupla é arrecadar e entregar mais de 100 cestas básicas para famílias do Jardim Aeroporto IV, em Franca, no dia 20 de dezembro.

"Desta vez eu vou fazer diferente. Vamos acender luzes onde muitas vezes só existe escuridão", declarou o idealizador. O projeto busca levar não apenas alimentos, mas esperança e dignidade para o Natal de quem mais precisa.

Como ajudar?