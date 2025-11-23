O voluntário Samuel Silveira Lucas, popularmente conhecido em Franca como Palhaço Gambiarra, uniu forças com o parceiro Patrick Andrade para lançar uma nova ação social na cidade: o "Projeto Luz".
Conhecido por realizar trabalhos voluntários em hospitais e ações sociais, Samuel decidiu ampliar a atuação neste fim de ano. A meta da dupla é arrecadar e entregar mais de 100 cestas básicas para famílias do Jardim Aeroporto IV, em Franca, no dia 20 de dezembro.
"Desta vez eu vou fazer diferente. Vamos acender luzes onde muitas vezes só existe escuridão", declarou o idealizador. O projeto busca levar não apenas alimentos, mas esperança e dignidade para o Natal de quem mais precisa.
Como ajudar?
A campanha de arrecadação começou oficialmente nesta semana. A população pode contribuir doando:
- Cestas básicas prontas;
- Alimentos não perecíveis avulsos;
- Produtos de limpeza e higiene pessoal;
- Dinheiro via PIX.
Pontos de coleta
Para facilitar as doações, foram estabelecidos quatro pontos de coleta espalhados pela cidade:
- Vila Champagnat: Academia BodyShape (Rua Professora Suzana Ribeiro Sandoval, 537)
- São José: J.A Parafusos & Ferramentas (Av. Distrito Federal, 1420)
- Easy Center: Mousse Cake
- Prolongamento Vila Santa Cruz: Dmuniz Store (Av. Elisa Verzola Gosuen, 3641)
Doação via PIX
Para quem prefere contribuir financeiramente sem sair de casa, as doações podem ser feitas pela chave PIX (CPF) em nome de Samuel Silveira Lucas:
- Chave PIX: 42977691820
Os organizadores reforçam o apelo à solidariedade dos francanos: "Cada doação é uma luz acesa. Cada luz acesa muda uma história."
Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo número (16) 99755-3123.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.