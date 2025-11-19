19 de novembro de 2025
NA REGIÃO

Foragido há seis meses por tráfico é capturado pela polícia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Foragido sendo encaminhado para a Delegacia de Cristais Paulista
Foragido sendo encaminhado para a Delegacia de Cristais Paulista

Um homem de 44 anos, que estava foragido da Justiça desde maio por condenação por tráfico de drogas em Cristais Paulista, foi preso nesta terça-feira, 18, em Pedregulho, na região de Franca. Ele se escondia em um vilarejo no distrito do município.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob o comando do delegado Leopoldo Gomes Novais. Após dias de investigação, os policiais descobriram o endereço onde o suspeito estava escondido e organizaram a abordagem.

No local, o homem foi encontrado sem resistência e levado para a Delegacia de Cristais Paulista. Depois de registrado o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado ao presídio de Franca, onde deverá cumprir a pena de 4 anos e 10 meses por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido desde maio deste ano. O caso agora segue para as medidas legais necessárias.

