Um homem de 44 anos, que estava foragido da Justiça desde maio por condenação por tráfico de drogas em Cristais Paulista, foi preso nesta terça-feira, 18, em Pedregulho, na região de Franca. Ele se escondia em um vilarejo no distrito do município.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob o comando do delegado Leopoldo Gomes Novais. Após dias de investigação, os policiais descobriram o endereço onde o suspeito estava escondido e organizaram a abordagem.

No local, o homem foi encontrado sem resistência e levado para a Delegacia de Cristais Paulista. Depois de registrado o cumprimento do mandado de prisão, ele foi encaminhado ao presídio de Franca, onde deverá cumprir a pena de 4 anos e 10 meses por tráfico de drogas.