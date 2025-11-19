A cidade de Cássia (MG), localizada a 62 km de Franca, realiza desta quarta-feira, 19, até domingo, 23, mais uma edição do Encontro de Bandas e Fanfarras. O evento, já tradicional no calendário cultural do município, atrai moradores e visitantes com uma programação repleta de música, cultura e entretenimento.
Realizado na praça Barão de Cambuí, no Centro, o encontro reunirá bandas e fanfarras de diferentes cidades. Ao longo dos cinco dias de festa, o público poderá acompanhar shows, apresentações especiais e a performance de grupos tradicionais da região.
Além da programação musical, o evento oferecerá praça de alimentação, bar completo e brinquedos para as crianças, garantindo diversão para todas as idades.
A entrada é gratuita em todos os dias do evento.
O Encontro de Bandas e Fanfarras é uma realização do Centro Musical Heitor Combat, com apoio da Prefeitura Municipal de Cássia.
Programação
Quarta-feira – 19/11
- 19h – Abertura oficial com a reinauguração do coreto e dos banheiros públicos
- 21h – Show de Willian Maia
Quinta-feira – 20/11 (Feriado da Consciência Negra)
- 17h – Grupo de Capoeira Nosso Senhor do Bonfim
- 17h30 – Terno de Congo Filhos de Santa Rita e Santa Efigênia
- 21h – Show da Banda Bendita e Os Frutos
Sexta-feira – 21/11
- 19h – Bloco Turistas A DisabaFa
- 22h – Show Banda Trindons
Sábado – 22/11
- 15h – Apresentação da CarnaMarchinha
- 18h – Show Desirée Thomas
- 20h – Banda Sinfônica de Uberlândia
- 22h – Show Banda Kalhanbex
Domingo – 23/11
- 9h – Abertura do Encontro de Bandas e apresentação das corporações convidadas
- 16h – Show Los Amigos
- 19h – Encerramento
