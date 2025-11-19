19 de novembro de 2025
Cássia (MG) realiza Encontro de Bandas e Fanfarras; veja

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Cássia
Edição passada do Encontro de Bandas e Fanfarras em Cássia (MG)
Edição passada do Encontro de Bandas e Fanfarras em Cássia (MG)

A cidade de Cássia (MG), localizada a 62 km de Franca, realiza desta quarta-feira, 19, até domingo, 23, mais uma edição do Encontro de Bandas e Fanfarras. O evento, já tradicional no calendário cultural do município, atrai moradores e visitantes com uma programação repleta de música, cultura e entretenimento.

Realizado na praça Barão de Cambuí, no Centro, o encontro reunirá bandas e fanfarras de diferentes cidades. Ao longo dos cinco dias de festa, o público poderá acompanhar shows, apresentações especiais e a performance de grupos tradicionais da região.

Além da programação musical, o evento oferecerá praça de alimentação, bar completo e brinquedos para as crianças, garantindo diversão para todas as idades.

A entrada é gratuita em todos os dias do evento.

O Encontro de Bandas e Fanfarras é uma realização do Centro Musical Heitor Combat, com apoio da Prefeitura Municipal de Cássia.

Programação

Quarta-feira – 19/11

  • 19h – Abertura oficial com a reinauguração do coreto e dos banheiros públicos
  • 21h – Show de Willian Maia

Quinta-feira – 20/11 (Feriado da Consciência Negra)

  • 17h – Grupo de Capoeira Nosso Senhor do Bonfim
  • 17h30 – Terno de Congo Filhos de Santa Rita e Santa Efigênia
  • 21h – Show da Banda Bendita e Os Frutos

Sexta-feira – 21/11

  • 19h – Bloco Turistas A DisabaFa
  • 22h – Show Banda Trindons

Sábado – 22/11

  • 15h – Apresentação da CarnaMarchinha
  • 18h – Show Desirée Thomas
  • 20h – Banda Sinfônica de Uberlândia
  • 22h – Show Banda Kalhanbex

Domingo – 23/11

  • 9h – Abertura do Encontro de Bandas e apresentação das corporações convidadas
  • 16h – Show Los Amigos
  • 19h – Encerramento

