A cidade de Cássia (MG), localizada a 62 km de Franca, realiza desta quarta-feira, 19, até domingo, 23, mais uma edição do Encontro de Bandas e Fanfarras. O evento, já tradicional no calendário cultural do município, atrai moradores e visitantes com uma programação repleta de música, cultura e entretenimento.

Realizado na praça Barão de Cambuí, no Centro, o encontro reunirá bandas e fanfarras de diferentes cidades. Ao longo dos cinco dias de festa, o público poderá acompanhar shows, apresentações especiais e a performance de grupos tradicionais da região.

Além da programação musical, o evento oferecerá praça de alimentação, bar completo e brinquedos para as crianças, garantindo diversão para todas as idades.