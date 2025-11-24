24 de novembro de 2025
AÇÃO

Doações em prol da Iansa são recolhidas no Novembro Azul

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Acif
Panfletos sobre o Novembro Azul, disponibilizados na Acif
Panfletos sobre o Novembro Azul, disponibilizados na Acif

Doações de produtos de higiene pessoal e alimentos estão sendo recebidas pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), em Franca, até a próxima quarta-feira, 26. A ação faz parte da campanha do Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A instituição beneficiada pelas doações será a Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida), entidade que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares. Os interessados em realizar doações podem ir até a sede da Acif, na rua Monsenhor Rosa, 1.940, e fazer a entrega dos produtos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“A população é convidada a participar desta iniciativa que reforça a importância do cuidado e da solidariedade. Para a Acif, apoiar o Novembro Azul é uma forma de contribuir para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da nossa comunidade, fortalecendo laços e promovendo informação que salva vidas”, afirmou o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.

Uma ação interna foi realizada pela Acif na semana passada, quando os colaboradores participam de um bate-papo sobre saúde masculina. Além disso, os interessados poderão participar de uma coleta de sangue para exames preventivos.

Serviço

Campanha Acif em prol do Novembro Azul

  • Itens para doação: materiais de higiene pessoal e alimentos.
  • Prazo: até 26 de novembro.
  • Local: Acif – Rua Monsenhor Rosa, 1940 – Centro.
  • Horário: de segunda a sexta, das 8h às 18h.
  • Instituição beneficiada: Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida).

