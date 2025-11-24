Doações de produtos de higiene pessoal e alimentos estão sendo recebidas pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), em Franca, até a próxima quarta-feira, 26. A ação faz parte da campanha do Novembro Azul, dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A instituição beneficiada pelas doações será a Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida), entidade que acolhe pacientes em tratamento contra o câncer e seus familiares. Os interessados em realizar doações podem ir até a sede da Acif, na rua Monsenhor Rosa, 1.940, e fazer a entrega dos produtos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

“A população é convidada a participar desta iniciativa que reforça a importância do cuidado e da solidariedade. Para a Acif, apoiar o Novembro Azul é uma forma de contribuir para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da nossa comunidade, fortalecendo laços e promovendo informação que salva vidas”, afirmou o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.