O Senac Franca realiza nesta quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27, a programação local da Semana Senac de Inclusão e Diversidade 2025, iniciativa estadual que promove debates, vivências e ações voltadas à construção de uma sociedade mais inclusiva. Neste ano, o foco está em longevidade e pessoas com deficiência, com atividades presenciais abertas ao público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição, mediante vagas limitadas.
A abertura ocorre no dia 26, com o workshop “Mundo do Trabalho: Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, conduzido pela psicóloga Vanessa Figueiredo e com participação de especialistas das áreas de Educação Especial e Serviço Social. O encontro discute acesso ao mercado de trabalho, qualificação e práticas institucionais que favorecem a inclusão profissional.
Ainda na quarta-feira, das 19h30 às 22h, será realizada a roda de conversa “Maternidade Atípica”, também mediada por Vanessa Figueiredo. A proposta é abordar desafios, experiências e impactos sociais vividos por mães de crianças com deficiência.
A programação segue no dia 27, às 15h, com a Exposição e Roda de Conversa Moda Inclusiva. Estudantes finalistas do Cria Senac São Paulo apresentam o desenvolvimento de um projeto sobre moda voltada ao nanismo, discutindo criação, referências técnicas e caminhos para ampliar o acesso a produtos adaptados para diferentes corpos.
No mesmo dia, às 15h, outro encontro aborda “Longevidade, identidade cultural e ancestralidade”, promovendo reflexões sobre memória, formação de referências culturais e o papel das vivências acumuladas na construção de identidades e vínculos comunitários.
Segundo Fábio Leme, gerente do Senac Franca, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a formação cidadã. “A diversidade e a inclusão são valores essenciais. Ao participar dessa iniciativa, os estudantes ampliam suas percepções e constroem práticas profissionais baseadas na equidade e na valorização das múltiplas realidades”, afirma.
