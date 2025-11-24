O Senac Franca realiza nesta quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27, a programação local da Semana Senac de Inclusão e Diversidade 2025, iniciativa estadual que promove debates, vivências e ações voltadas à construção de uma sociedade mais inclusiva. Neste ano, o foco está em longevidade e pessoas com deficiência, com atividades presenciais abertas ao público. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da instituição, mediante vagas limitadas.

A abertura ocorre no dia 26, com o workshop “Mundo do Trabalho: Empregabilidade da Pessoa com Deficiência”, conduzido pela psicóloga Vanessa Figueiredo e com participação de especialistas das áreas de Educação Especial e Serviço Social. O encontro discute acesso ao mercado de trabalho, qualificação e práticas institucionais que favorecem a inclusão profissional.

Ainda na quarta-feira, das 19h30 às 22h, será realizada a roda de conversa “Maternidade Atípica”, também mediada por Vanessa Figueiredo. A proposta é abordar desafios, experiências e impactos sociais vividos por mães de crianças com deficiência.