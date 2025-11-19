O motorista Jailto Marques dos Santos continua desaparecido, depois que o caminhão que dirigia, carregado com cerca de R$ 1,5 milhão em mercadorias, foi encontrado descarregado dentro de um sítio às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci. A carga havia sido removida para a varanda da propriedade, e o sitiante de 46 anos, ouvido pela polícia, acabou liberado.

Segundo o boletim de ocorrência, representantes da empresa vítima informaram que o rastreador apontava a localização da carga - placas e equipamentos para instalação de energia solar - naquele ponto da rodovia. Quando os policiais militares chegaram ao endereço indicado, encontraram o caminhão Iveco Cursor branco, a carreta e toda a carga já retirada e colocada na varanda e na área externa da propriedade.

Os agentes também constataram que o veículo estava com placas falsas, duas placas JIL-0C22 e uma placa NZA-9E50, reforçando a suspeita de roubo da carga e do caminhão.