O motorista Jailto Marques dos Santos continua desaparecido, depois que o caminhão que dirigia, carregado com cerca de R$ 1,5 milhão em mercadorias, foi encontrado descarregado dentro de um sítio às margens da rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci. A carga havia sido removida para a varanda da propriedade, e o sitiante de 46 anos, ouvido pela polícia, acabou liberado.
Segundo o boletim de ocorrência, representantes da empresa vítima informaram que o rastreador apontava a localização da carga - placas e equipamentos para instalação de energia solar - naquele ponto da rodovia. Quando os policiais militares chegaram ao endereço indicado, encontraram o caminhão Iveco Cursor branco, a carreta e toda a carga já retirada e colocada na varanda e na área externa da propriedade.
Os agentes também constataram que o veículo estava com placas falsas, duas placas JIL-0C22 e uma placa NZA-9E50, reforçando a suspeita de roubo da carga e do caminhão.
A responsável pela empresa afirma que o condutor estava pernoitando em um posto de combustível na rodovia Washigton Luís, em Matão (SP). O crime então teria acontecido entre Matão e Araraquara no dia 15 de novembro. A empresa informou ainda que o motorista, identificado como Jailto Marques dos Santos, está desaparecido.
Versão do proprietário do sítio
O dono da sítio, de 46 anos, estava no local e contou aos policiais que, na segunda-feira, 17, um caminhão apareceu manobrando perto de sua porteira, que fica aberta durante o dia. Segundo ele, o motorista disse que o veículo havia atolado em um barranco enquanto tentava manobrar e que voltaria no dia seguinte com amigos para tirar a carga e facilitar a retirada do caminhão.
O sitiante afirmou que o motorista pediu seu número de telefone e comentou que, pelo “favor”, deixaria R$ 1 mil como agradecimento. Ele relatou também que, ainda na noite anterior, uma Fiat Strada com quatro pessoas chegou ao local e descarregou toda a carga, colocando-a na varanda.
Estranhando a situação, o proprietário ligou para o pai nesta terça-feira, 18, e veio até Franca para explicar o caso. Ambos voltaram ao sítio com intenção de fotografar os itens e pesquisar a origem da mercadoria, mas nesse momento a polícia já havia chegado ao local.
Devido ao tamanho da carga, não foi possível levá-la ao plantão policial. A própria representante da empresa responsável pelo caminhão ficou encarregada de recolher o veículo, a carreta e todas as mercadorias, devendo depois comparecer à Delegacia para complementar o boletim com a lista completa do material recuperado.
O sitiante foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, prestou depoimento e acabou liberado.
Por se tratar de roubo grave, com possível associação criminosa e desaparecimento do motorista, o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, que tenta identificar todos os envolvidos.
