A Fundação Espírita Allan Kardec celebra nesta quarta-feira, 19, seus 103 anos de história. Nesse tempo, a entidade se tornou um Complexo de Saúde Mental de referência para Franca e região, atendendo cerca de 750 pessoas diariamente.

O que começou em 1922 com um gesto de compaixão de José Marques Garcia - que levou para casa um homem que estava sendo apedrejado na rua - transformou-se, mais de um século depois, em uma estrutura moderna e plural.

O vice-presidente da instituição, Fernando Palermo, destaca que a trajetória vitoriosa atravessou décadas onde não haviam políticas públicas de assistência mental no Brasil. Hoje, a Fundação vive um novo momento, rompendo com o estigma histórico. "Não existe mais a figura do manicômio", afirma Palermo, ressaltando o foco atual na convivência, autonomia e redes de apoio.

Rede de atendimento