A Fundação Espírita Allan Kardec celebra nesta quarta-feira, 19, seus 103 anos de história. Nesse tempo, a entidade se tornou um Complexo de Saúde Mental de referência para Franca e região, atendendo cerca de 750 pessoas diariamente.
O que começou em 1922 com um gesto de compaixão de José Marques Garcia - que levou para casa um homem que estava sendo apedrejado na rua - transformou-se, mais de um século depois, em uma estrutura moderna e plural.
O vice-presidente da instituição, Fernando Palermo, destaca que a trajetória vitoriosa atravessou décadas onde não haviam políticas públicas de assistência mental no Brasil. Hoje, a Fundação vive um novo momento, rompendo com o estigma histórico. "Não existe mais a figura do manicômio", afirma Palermo, ressaltando o foco atual na convivência, autonomia e redes de apoio.
Rede de atendimento
Atualmente, a Fundação gerencia uma vasta rede de serviços próprios e convênios com as Prefeituras de Franca e Patrocínio Paulista, além do Estado e União, através do SUS (Sistema Único de Saúde):
- CAPS (Centros de Atenção Psicossocial): Gestão do CAPS AD III Renascer e CAPS III Florescer (em Franca), e do CAPS I Amanhecer (em Patrocínio Paulista).
- Residências Terapêuticas: Casas em bairros urbanos para moradores egressos de longas internações, focadas na ressocialização.
- Hospital: Manutenção de 60 leitos para o SUS.
- Hospital Dia: Atendimento diário para 30 usuários com oficinas e terapias.
Inovação e novos projetos
A ampliação dos serviços permitiu ocupar áreas do antigo hospital com novos programas focados na promoção de saúde e inclusão:
- CRA (Centro de Referência do Autismo): A novidade mais recente, inaugurada há poucas semanas em convênio com a Prefeitura, para atender a crescente demanda de crianças e adolescentes no espectro autista;
- Projeto Estrelinhas: Parte do CPSM (Centro de Promoção de Saúde Mental), acompanha 224 famílias, focando na prevenção em saúde mental na infância e adolescência;
- SOS Depressão: Atendimento gratuito com apoio de mais de 70 voluntários;
- Horto de Plantas Medicinais: cultivo de espécies terapêuticas;
- Oficinas Inspiração: Geração de renda através da reciclagem, horta e artesanato. Todo o valor arrecadado fica integralmente com os oficineiros, promovendo autonomia financeira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.