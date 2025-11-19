Veja o obituário desta quarta-feira, 19, em Franca:

Nome: Mario Borges de Freitas

Idade: Não informada

Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sérgio Aparecido da Silva

Idade: 69 anos

Local do velório: Velório São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 15h