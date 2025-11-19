Veja o obituário desta quarta-feira, 19, em Franca:
Nome: Mario Borges de Freitas
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Ibiraci (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Ibiraci (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sérgio Aparecido da Silva
Idade: 69 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h
