O programa Emprega Franca tem mais de 300 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Nesta semana, os destaques ficam por conta das vagas para fisioterapeuta (que exige ensino superior completo, mas não requer experiência prévia), além de oportunidades para atendente, auxiliares em vários segmentos, motorista, operador de caixa, servente de obras, professor em educação especial de deficiências múltiplas, vendedor e vistoriador veicular.

O programa também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com posições para embaladores, atendentes de lojas e mercados, e operadores de vendas.

Como se candidatar