19 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

OPORTUNIDADE

Programa Emprega Franca oferece mais de 300 vagas de emprego

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Sede o Emprega Franca na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra, s/n (prédio anexo à Rodoviária)
O programa Emprega Franca tem mais de 300 vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades contemplam diversas áreas de atuação e estão disponíveis para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Nesta semana, os destaques ficam por conta das vagas para fisioterapeuta (que exige ensino superior completo, mas não requer experiência prévia), além de oportunidades para atendente, auxiliares em vários segmentos, motorista, operador de caixa, servente de obras, professor em educação especial de deficiências múltiplas, vendedor e vistoriador veicular.

O programa também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), com posições para embaladores, atendentes de lojas e mercados, e operadores de vendas.

Como se candidatar

Para conferir todas as oportunidades e se candidatar, os interessados têm duas opções:

  1. Virtualmente: Acessando o site da Prefeitura, basta clicar aqui. 
  2. Presencialmente: Indo à sede do programa, localizada na Rua Professor Laerte Barbosa Cintra (prédio anexo à Rodoviária). É necessário levar currículo impresso ou em PDF e documentos pessoais.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (16) 99601-0848.

