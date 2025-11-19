Um homem de 28 anos foi preso na noite dessa terça-feira,18, no bairro Santa Terezinha, em Franca, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu após denúncias anônimas alertarem a Polícia Civil sobre a possível venda de entorpecentes na região.
Com as informações, os policiais foram até o endereço indicado e chegaram à casa do suspeito. A entrada foi autorizada por um familiar do rapaz, permitindo que os agentes realizassem buscas no imóvel.
Durante a vistoria, no quarto do homem, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha, além de uma arma de fogo ilegal. Diante das evidências, o suspeito foi detido e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.
