Um homem de 28 anos foi preso na noite dessa terça-feira,18, no bairro Santa Terezinha, em Franca, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu após denúncias anônimas alertarem a Polícia Civil sobre a possível venda de entorpecentes na região.

Com as informações, os policiais foram até o endereço indicado e chegaram à casa do suspeito. A entrada foi autorizada por um familiar do rapaz, permitindo que os agentes realizassem buscas no imóvel.

Durante a vistoria, no quarto do homem, os policiais encontraram porções de cocaína e maconha, além de uma arma de fogo ilegal. Diante das evidências, o suspeito foi detido e levado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.