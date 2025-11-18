Uma batida entre dois carros no começo da noite desta terça-feira, 18, deixou uma mulher com ferimentos leves na rotatória da avenida Reinaldo Chioca, entre o pontilhão do Jardim Aeroporto e o Posto Travessia, em Franca.

Segundo testemunhas, a mulher que estava em um Jeep Renegade teve o carro atingido por outro veículo na rotatória.

A motorista ficou assustada, com muitas dores no braço e na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a mulher em um hospital da cidade.