Uma batida entre dois carros no começo da noite desta terça-feira, 18, deixou uma mulher com ferimentos leves na rotatória da avenida Reinaldo Chioca, entre o pontilhão do Jardim Aeroporto e o Posto Travessia, em Franca.
Segundo testemunhas, a mulher que estava em um Jeep Renegade teve o carro atingido por outro veículo na rotatória.
A motorista ficou assustada, com muitas dores no braço e na cabeça. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a mulher em um hospital da cidade.
A avenida, no sentido Parque Progresso ao Aeroporto, ficou lenta até o término do socorro à vítima.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.