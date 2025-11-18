Um morador de um sítio na zona rural de Franca foi preso na tarde do último domingo, 16, após a Polícia Militar localizar, em sua propriedade, uma carreta carregada com uma carga milionária de placas e equipamentos para instalação de energia solar.
Segundo a Polícia Militar, uma empresa de rastreamento informou que a carreta, que havia desaparecido durante o trajeto, estaria parada na região do km 19 da rodovia João Traficante.
As equipes foram até o ponto indicado e, com apoio do monitoramento, chegaram ao sítio.
No local, os policiais encontraram a carreta com toda a carga intacta, mas nenhum suspeito.
Horas depois, o morador de 32 anos chegou e, conforme o boletim, admitiu que receberia dinheiro para “guardar” o caminhão e os materiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado.
A empresa, vítima do roubo, foi contatada e aguardou um guincho para retirar o caminhão do local, já que atolara em uma estrada de terra.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.