GCN - Sampi Franca

AÇÃO POLICIAL

Sitiante é preso após PM encontrar carreta com carga milionária

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Caminhão recuperado pela Polícia Militar
Um morador de um sítio na zona rural de Franca foi preso na tarde do último domingo, 16, após a Polícia Militar localizar, em sua propriedade, uma carreta carregada com uma carga milionária de placas e equipamentos para instalação de energia solar.

Segundo a Polícia Militar, uma empresa de rastreamento informou que a carreta, que havia desaparecido durante o trajeto, estaria parada na região do km 19 da rodovia João Traficante.

As equipes foram até o ponto indicado e, com apoio do monitoramento, chegaram ao sítio.

No local, os policiais encontraram a carreta com toda a carga intacta, mas nenhum suspeito.

Horas depois, o morador de 32 anos chegou e, conforme o boletim, admitiu que receberia dinheiro para “guardar” o caminhão e os materiais. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado.

A empresa, vítima do roubo, foi contatada e aguardou um guincho para retirar o caminhão do local, já que atolara em uma estrada de terra.

