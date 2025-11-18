Um morador de um sítio na zona rural de Franca foi preso na tarde do último domingo, 16, após a Polícia Militar localizar, em sua propriedade, uma carreta carregada com uma carga milionária de placas e equipamentos para instalação de energia solar.

Segundo a Polícia Militar, uma empresa de rastreamento informou que a carreta, que havia desaparecido durante o trajeto, estaria parada na região do km 19 da rodovia João Traficante.

As equipes foram até o ponto indicado e, com apoio do monitoramento, chegaram ao sítio.