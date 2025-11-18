A chuva que atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 18, causou transtornos no trânsito. Internautas do portal GCN/Sampi reclamaram que semáforos pararam de funcionar temporariamente na região central da cidade. Os aparelhos voltaram a funcionar até o início da noite.
Entre os locais afetados estão cruzamentos da avenida Alonso y Alonso, uma das vias mais movimentadas da cidade, especialmente nos horários de pico.
Os semáforos no cruzamento com a avenida Champagnat e nas proximidades da Escola Estadual Prof. "Dante Guedine Filho", na Vila Industrial, apresentaram falhas.
Outro equipamento, localizado próximo a uma concessionária da Fiat, também estava apagado.
Motoristas enfrentaram lentidão e dificuldades para trafegar nesses trechos.
Prefeitura de Franca
A Prefeitura de Franca informou que os transtornos foram causados por queda de energia na região, atingindo os semáforos. Uma equipe do Setor Elétrico foi deslocada para tomar as medidas necessárias e restabelecer o funcionamento dos semáforos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.