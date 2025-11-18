A chuva que atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 18, causou transtornos no trânsito. Internautas do portal GCN/Sampi reclamaram que semáforos pararam de funcionar temporariamente na região central da cidade. Os aparelhos voltaram a funcionar até o início da noite.

Entre os locais afetados estão cruzamentos da avenida Alonso y Alonso, uma das vias mais movimentadas da cidade, especialmente nos horários de pico.

Os semáforos no cruzamento com a avenida Champagnat e nas proximidades da Escola Estadual Prof. "Dante Guedine Filho", na Vila Industrial, apresentaram falhas.