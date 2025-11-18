18 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRANSTORNOS

Chuva apaga semáforos e causa lentidão no trânsito de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Semáforo apagado no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Champagnat, em Franca, nesta terça-feira
Semáforo apagado no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Champagnat, em Franca, nesta terça-feira

A chuva que atingiu Franca na tarde desta terça-feira, 18, causou transtornos no trânsito. Internautas do portal GCN/Sampi reclamaram que semáforos pararam de funcionar temporariamente na região central da cidade. Os aparelhos voltaram a funcionar até o início da noite.

Entre os locais afetados estão cruzamentos da avenida Alonso y Alonso, uma das vias mais movimentadas da cidade, especialmente nos horários de pico.

Os semáforos no cruzamento com a avenida Champagnat e nas proximidades da Escola Estadual Prof. "Dante Guedine Filho", na Vila Industrial, apresentaram falhas.

Outro equipamento, localizado próximo a uma concessionária da Fiat, também estava apagado.

Motoristas enfrentaram lentidão e dificuldades para trafegar nesses trechos.

Prefeitura de Franca 

A Prefeitura de Franca informou que os transtornos foram causados por queda de energia na região, atingindo os semáforos. Uma equipe do Setor Elétrico foi deslocada para tomar as medidas necessárias e restabelecer o funcionamento dos semáforos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários