A Câmara Municipal de Franca aprovou um projeto de lei que regulamenta o funcionamento dos carrinhos de lanche na cidade. O texto agora aguarda a sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). Durante a sessão ordinária desta terça-feira, 18, também foi aprovada a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026, que define a previsão de arrecadação e gastos do município em R$ 1.783.146.244,00 para o próximo ano.

As barracas e trailers estão proibidos de funcionar em áreas públicas de Franca desde 2009. Em maio, Marcelo Tidy (MDB) — autor do projeto de lei — já havia adiantado ao portal GCN/Sampi que queria retomar o debate sobre a volta dos carrinhos de lanche à cidade. “Nós tínhamos as casas de lanche, conhecidas como ‘bolotas’. Há mais de 15 anos essa atividade foi impedida no município”.

“Esse projeto vem consertar uma injustiça com uma categoria que precisa trabalhar (...) É impossível caminhar pelas ruas das grandes cidades e não comprar sua comida. O mais importante de qualquer ação é dar a possibilidade para as pessoas realizarem o seu trabalho”, completou.