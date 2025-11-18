18 de novembro de 2025
Por | da Redação
Sampi/Franca
Funcionário da Prefeitura de Ipuã trabalhando para salvar gatinhos
Três filhotes de gato foram resgatados na manhã desta terça-feira, 18, após caírem dentro de uma rede de esgoto em Ipuã, na região de Franca.

A ação mobilizou a Defesa Civil Municipal e funcionários da Prefeitura, que atuaram para retirar os animais do local. Segundo a Defesa Civil, os filhotes foram encontrados nas proximidades do CCI (Centro de Convivência do Idoso).

Dois deles foram resgatados com vida e encaminhados ao Centro de Zoonoses, onde recebem cuidados e devem ser devolvidos à mãe após a recuperação. Um terceiro filhote não resistiu.

A equipe informou que o resgate foi rápido e contou com apoio logístico de servidores municipais que ajudaram no acesso à tubulação.

