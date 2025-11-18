Oito dias depois de anunciar sua contratação, sendo três deles de trabalho, a Francana comunicou nesta terça-feira, 18, a demissão do técnico português João Carlos Barros. Ele havia sido escolhido para comandar a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcada para janeiro de 2026.

Barros comandou o time sub-20 na terça-feira, 11, na quarta-feira, 12, e na quinta-feira, 13. Já nesta terça-feira, 18, o português foi anunciado como novo técnico da Desportiva Aracaju, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Sergipano.

“Após uma conversa com o presidente Rafael, surgiu uma proposta significativa para o seu crescimento profissional — uma oportunidade única em sua carreira. A decisão foi tomada de forma tranquila e respeitosa, em um diálogo amigável”, disse a Veterana em nota publicada.

"Novo treinador"