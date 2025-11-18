Oito dias depois de anunciar sua contratação, sendo três deles de trabalho, a Francana comunicou nesta terça-feira, 18, a demissão do técnico português João Carlos Barros. Ele havia sido escolhido para comandar a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcada para janeiro de 2026.
Barros comandou o time sub-20 na terça-feira, 11, na quarta-feira, 12, e na quinta-feira, 13. Já nesta terça-feira, 18, o português foi anunciado como novo técnico da Desportiva Aracaju, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Sergipano.
“Após uma conversa com o presidente Rafael, surgiu uma proposta significativa para o seu crescimento profissional — uma oportunidade única em sua carreira. A decisão foi tomada de forma tranquila e respeitosa, em um diálogo amigável”, disse a Veterana em nota publicada.
"Novo treinador"
A diretoria agiu rápido e anunciou o ex-jogador Lucas Bahia como o novo técnico da equipe que disputará a Copa São Paulo, que começa em 2 de janeiro. Franca será uma das sedes da competição.
Lucas Bahia havia sido contratado na semana passada para atuar como preparador físico da Veterana, mas agora recebe a oportunidade de iniciar a carreira como treinador.
“Lucas Bahia já vem fazendo os cursos da Federação e demonstrou interesse em estabelecer a carreira de treinador, vem se preparando há bastante tempo, além de ter jogado mais de 11 anos em grandes clubes”, pontuou o presidente Rafael Diniz.
A comissão técnica da Francana para a Copinha será formada por Lucas Bahia (treinador), Luís Gustavo, o "Viola" (auxiliar técnico), Luiz Henrique (coordenador técnico), Cairo Marangoni (preparador de goleiros) e Thiago Mazzucato (preparador físico), que ainda não respondeu oficialmente.
