Franca registrou queda no mercado imobiliário em outubro de 2025, com as vendas de imóveis usados recuando 15,34% e as locações despencando 57,26% em comparação com setembro, segundo o Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).
O levantamento consultou 69 imobiliárias em Franca e outras sete cidades da região (como Guaíra, Ituverava e São Joaquim da Barra).
Apesar da queda registrada em outubro, o presidente do Crecisp, José Augusto Viana Neto, destacou que um pacote de investimentos — com obras viárias previstas para 2026 e a construção de escolas e creches — pode ajudar a impulsionar o setor nos próximos meses.
“Com as obras estruturais e de mobilidade previstas para Franca, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista, o setor deve retomar gradualmente seu ritmo de crescimento nos próximos meses”, afirma José Augusto.
A expectativa é que essas melhorias valorizem o entorno das áreas beneficiadas, impulsionando a procura por moradia a médio prazo.
O perfil da casa própria: popular e financiada
Os dados de outubro revelam um perfil de compra e venda extremamente definido na região, voltado para o segmento popular. A grande maioria das casas e apartamentos vendidos tinha valores de até R$ 200 mil.
A dependência do crédito habitacional estatal esteve presente em 72% das vendas realizadas por meio de financiamento pela Caixa Econômica Federal, enquanto vendas à vista representaram apenas 12% do total.
Características dos imóveis mais vendidos:
- Tipo: apartamentos lideraram a preferência (60% das vendas), contra 40% de casas.
- Tamanho: casas entre 50 m² e 100 m² e apartamentos compactos de até 50 m².
- Localização: a periferia concentrou a esmagadora maioria das transações (91,3%), deixando áreas nobres e centrais com fatias mínimas do mercado.
Preço acessível e Seguro Fiança
No setor de aluguéis, a retração foi mais acentuada, superando os 57% de queda. Quem alugou imóvel em outubro buscou, acima de tudo, economia. As faixas de valor preferidas pelos inquilinos ficaram em até R$ 1 mil por mês. A pesquisa detalha que 29,4% dos contratos fechados ficaram entre R$ 751 e R$ 1.000 e 11,8% entre R$ 501 e R$ 750.
O tradicional fiador perdeu espaço para o Seguro Fiança, que foi a modalidade escolhida em 58,8% dos novos contratos, oferecendo mais segurança jurídica para os proprietários e agilidade para os inquilinos.
Balanço anual positivo
Apesar do “freio” acionado em outubro, o ano de 2025 ainda apresenta um saldo positivo para o mercado imobiliário da região de Franca. No acumulado do ano, as vendas registram um crescimento de 192,50% e as locações de 271,38%, demonstrando que o mês não anulou a recuperação do setor ao longo do ano.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.