Franca registrou queda no mercado imobiliário em outubro de 2025, com as vendas de imóveis usados recuando 15,34% e as locações despencando 57,26% em comparação com setembro, segundo o Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo).

O levantamento consultou 69 imobiliárias em Franca e outras sete cidades da região (como Guaíra, Ituverava e São Joaquim da Barra).

Apesar da queda registrada em outubro, o presidente do Crecisp, José Augusto Viana Neto, destacou que um pacote de investimentos — com obras viárias previstas para 2026 e a construção de escolas e creches — pode ajudar a impulsionar o setor nos próximos meses.