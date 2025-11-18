A Câmara Municipal de Franca homenageou, nesta terça-feira, 18, o prefeito de Ibiraci (MG), Cesar da Estância (PL), o presidente da Câmara do município, Marinho do Gás (PDT), e o sitiante Ronan de Oliveira Peixoto. A homenagem foi concedida pelos serviços prestados à população, especialmente pela liderança na construção de uma nova ponte sobre o Rio Canoas, na divisa entre os municípios.

A estrutura está em uma estrada rural próxima ao km 15 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci. A ponte é utilizada por caminhões que circulam pela região para escoar a produção agrícola. A rota atende propriedades com plantações de café, laranja e outras culturas no município e no entorno.

O autor do projeto é o vereador francano Zezinho Cabeleireiro (PSD). Ele explicou que a antiga estrutura, feita de madeira, representava risco de acidentes devido ao peso dos caminhões e demais veículos que circulam pelo trajeto. Ainda segundo o parlamentar, a Prefeitura de Franca contribuiu ao enviar as vigas para a construção da ponte. "Dava para ver que a ponte estava em risco de cair porque a água estava vindo e batendo", disse Zezinho.