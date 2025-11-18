Policiais militares trocaram tiros com dois criminosos após descobrirem um esconderijo de veículos furtados e roubados, além de uma grande carga de remédios levados em outra ação criminosa. O local fica em uma fazenda isolada, com entrara pela rodovia João Traficante, a cerca de 30 minutos da pista, na zona rural de Franca.
A operação começou quando uma empresa de rastreamento informou à Polícia Militar que uma van furtada estava em movimento na região. A equipe recebeu as coordenadas exatas e seguiu imediatamente para o ponto indicado.
De acordo com o tenente Thiago Marçal, que liderou a ação, ao chegar ao endereço marcado pelo rastreador, os policiais encontraram dois indivíduos próximos aos veículos. Assim que perceberam a viatura, os criminosos começaram a atirar contra os policiais, dando início a um confronto rápido no meio da área rural.
Os suspeitos fugiram para uma área de mata, logo após a troca de tiros. Um deles abandonou uma pistola calibre 380 durante a fuga. No esconderijo, também foi encontrado um revólver de brinquedo.
Durante a varredura, os policiais localizaram vários materiais roubados, entre eles, uma carga de remédios, uma Mitsubishi Triton produto de furto, uma Fiat Toro produto de roubo e a van furtada que estava sendo rastreada e levou a PM até o local.
As equipes continuam em buscas pela região para localizar os dois criminosos que escaparam após o confronto.
