18 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DEPÓSITO DO CRIME

PM troca tiros e localiza carros e carga de remédios roubados

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Viaturas da Polícia Militar, em frente à CPJ de Franca
Viaturas da Polícia Militar, em frente à CPJ de Franca

Policiais militares trocaram tiros com dois criminosos após descobrirem um esconderijo de veículos furtados e roubados, além de uma grande carga de remédios levados em outra ação criminosa. O local fica em uma fazenda isolada, com entrara pela rodovia João Traficante, a cerca de 30 minutos da pista, na zona rural de Franca.

A operação começou quando uma empresa de rastreamento informou à Polícia Militar que uma van furtada estava em movimento na região. A equipe recebeu as coordenadas exatas e seguiu imediatamente para o ponto indicado.

De acordo com o tenente Thiago Marçal, que liderou a ação, ao chegar ao endereço marcado pelo rastreador, os policiais encontraram dois indivíduos próximos aos veículos. Assim que perceberam a viatura, os criminosos começaram a atirar contra os policiais, dando início a um confronto rápido no meio da área rural.

Os suspeitos fugiram para uma área de mata, logo após a troca de tiros. Um deles abandonou uma pistola calibre 380 durante a fuga. No esconderijo, também foi encontrado um revólver de brinquedo.

Durante a varredura, os policiais localizaram vários materiais roubados, entre eles, uma carga de remédios, uma Mitsubishi Triton produto de furto, uma Fiat Toro produto de roubo e a van furtada que estava sendo rastreada e levou a PM até o local.

As equipes continuam em buscas pela região para localizar os dois criminosos que escaparam após o confronto.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários