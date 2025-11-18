Policiais militares trocaram tiros com dois criminosos após descobrirem um esconderijo de veículos furtados e roubados, além de uma grande carga de remédios levados em outra ação criminosa. O local fica em uma fazenda isolada, com entrara pela rodovia João Traficante, a cerca de 30 minutos da pista, na zona rural de Franca.

A operação começou quando uma empresa de rastreamento informou à Polícia Militar que uma van furtada estava em movimento na região. A equipe recebeu as coordenadas exatas e seguiu imediatamente para o ponto indicado.

De acordo com o tenente Thiago Marçal, que liderou a ação, ao chegar ao endereço marcado pelo rastreador, os policiais encontraram dois indivíduos próximos aos veículos. Assim que perceberam a viatura, os criminosos começaram a atirar contra os policiais, dando início a um confronto rápido no meio da área rural.