A avenida Champagnat, em Franca, foi marcada por momentos de tensão na madrugada do último domingo, 16. Imagens obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta terça-feira, 18, mostram um homem fazendo vários disparos de arma de fogo para cima, bem em frente a um bar onde diversos outros jovens estavam reunidos. Por sorte, ninguém se feriu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 6h30 da manhã de domingo, após denúncias de que uma pessoa estaria efetuando disparos no local. Assim que chegaram, os policiais conseguiram imagens de monitoramento do estabelecimento e visualizaram claramente o autor: um rapaz vestindo calça jeans escura e camiseta preta, apontando a arma para o alto e realizando ao menos dois disparos.

O grupo que estava com ele entrou em um carro Fiat Palio, que fugiu logo após os tiros. Com a placa identificada, a PM seguiu até o endereço cadastrado do veículo. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos agentes, que realizaram buscas na tentativa de localizar a arma usada na ação, mas nada foi encontrado.